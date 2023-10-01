مستهل تعاملات البورصة| أسعار الفضة اليوم الأحد 1-10-2023

الفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسوارات، وقد شهدت الفضة إقبالًا كبيرًا على شرائها خلال الفترة الماضية نتيجة إلي ارتفاع أسعارالذهب، حيث يستخدم الكثير أكسسورات الفضة كابديل إلي الذهب.

أسعار الفضة اليوم الأحد في بورصة المعادن

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة المعادن بالجنية المصري 23.05 جنيها للجرام، مقابل السعر بالدولار الأمريكي 0.75 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة المعادن بالجنية المصري 22.08 جنيها للجرام، مقابل السعر بالدولار الأمريكي 0.71دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5اليوم

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بورصة المعادن بالجنية المصري 21.32 جنيها للجرام، مقابل السعر بالدولار الأمريكي 0.69 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 916 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن بالجنية المصري 21.11 جنيها للجرام، مقابل السعر بالدولار الأمريكي 0.68دولار للجرام.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة المعادن بالجنية المصري 20.17 جنيها للجرام، مقابل السعر بالدولار الأمريكي 0.65 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 800 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة المعادن بالجنية المصري 18.44 جنيها للجرام، مقابل السعر بالدولار الأمريكي 0.60دولار للجرام.

جرام فضة عيار 750 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن بالجنية المصري 17.29جنيها للجرام، مقابل السعر بالدولار الأمريكي 0.56 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 585 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن بالجنية المصري 13.48 جنيها للجرام، مقابل السعر بالدولار الأمريكي 0.44 دولار للجرام.