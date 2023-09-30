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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 30-9-2023 بمحلات الصاغة

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-9-2023 في محلات الصاغة المصرية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية، وذلك عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري واللذان قررا تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما أثر بشكل ملحوظ على أسعار المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-9-2023 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-9-2023 في محلات الصاغة استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بعد موجه من التراجع الحاد بفعل كافة القرارات الإيجابية للعملة الأمريكية وسط ترقب الأسواق لخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي للحصول على مؤشرات أكثر وضوحًا حول السياسة النقدية للبنك خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد استقرت أسعار جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعًا في الدول العربية عند مستوى 2210 جنيهات، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1875 دولارًا، حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في مصر بقيمة 13 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية بالبورصة المصرية بنحو 25 دولارًا،
وإليكم الأسعار في محلات الصاغة المصرية بالتفصيل:

أسعار الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2508.5 جنيه.
الشراء 2497.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2299.5 جنيه.
الشراء 2289 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2195 جنيه.
الشراء 2185 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1881.5 جنيه.
الشراء 1872.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1463.25 جنيه.
الشراء 1456.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1254.25 جنيه.
الشراء 1248.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 940.75 جنيه.
الشراء 936.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 17560 جنيه.
الشراء 17480 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.


سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1872$.
الشراء 1871$.
بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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