الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة النقل الدولي: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستخفف الضغط على الدولار

الدكتور عمرو السمدوني
الدكتور عمرو السمدوني

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية إن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات ستؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أنها ستخفف الضغط على العملة الصعبة (الدولار) وبالتالي ستستفيد منها مصر والاقتصاد المصري استفادة كبيرة.

 اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات تخفظ الطلب على الدولار

وأوضح السمدوني أن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، فحجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفًا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ2.9 مليار دولار.

ووقعت مصر والإمارات، اتفاقية مبادلة العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

 

علاقات وثيقة 

وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفقًا لحديث نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية.

زيادة التبادل التجاري 

فيما صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأن الاتفاقية تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

تعاون مصري إماراتي 

شهدت العلاقات المصرية الإماراتية نموًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي وتم زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار عام 2021.

كما ارتفعت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2023 لتحتل المرتبة الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر وتشمل قطاعات السياحة والتعليم واللوجيستي، والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل.

شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية إتفاقية مبادلة العملة الإمارات التبادل التجاري الدولار الجنيه المصري مصر

مواد متعلقة

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ 42.5 مليار جنيه

الأكثر قراءة

المهندس حازم عمر يحصل على تزكية 44 نائبًا للترشح فى انتخابات الرئاسة 2024

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

موعد تقديم الساعة في مصر وبدء العمل بالتوقيت الشتوي

المستشار سامح عبد الحكم ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

مصرع مواطن وإصابة 18 فى اصطدام "مينى باص" بعمود إنارة بالقاهرة

فريد زهران يحصل على تزكية 20 نائبًا بمجلس النواب للترشح بالانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى