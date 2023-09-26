أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

تعد صناعة الفضة والاكسسوارات من الصناعات الحرفية التقليدية في مصرحيث تشتهر مصر بإنتاج الفضة عالية الجودة، ويتم استخدامها في صناعة العديد من المنتجات مثل المجوهرات والأواني والأدوات المنزلية، وقد شهدت أسعار الفضة حالة من الأستقرار خلال الفترة الماضية.

أسعار الفضة في بورصة المعادن

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 26 سبتمبرفي بورصة المعادن لتسجل 23.05 جنيها للجرام،مقابل السعر العالمي في بروصة المعادن والذي سجل 0.75 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 26 سبتمبرفي بورصة المعادن لتسجل 22.08 جنيها للجرام،مقابل السعر العالمي في بروصة المعادن والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 26 سبتمبرفي بورصة المعادن لتسجل 21.32جنيها للجرام،مقابل السعر العالمي في بروصة المعادن والذي سجل 0.69 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 26 سبتمبرفي بورصة المعادن لتسجل21.11جنيها للجرام،مقابل السعر العالمي في بروصة المعادن والذي سجل 0.68 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 26 سبتمبرفي بورصة المعادن لتسجل 20.17 جنيها للجرام،مقابل السعر العالمي في بروصة المعادن والذي سجل0.65 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 26 سبتمبرفي بورصة المعادن لتسجل 18.44 جنيها للجرام،مقابل السعر العالمي في بروصة المعادن والذي سجل 0.60 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 26 سبتمبرفي بورصة المعادن لتسجل 17.29 جنيها للجرام،مقابل السعر العالمي في بروصة المعادن والذي سجل 0.56 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 26 سبتمبرفي بورصة المعادن لتسجل 13.48 جنيها للجرام،مقابل السعر العالمي في بروصة المعادن والذي سجل0.44 دولار أمريكي.