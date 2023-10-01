اليوم.. وصول 23 رحلة طيران سياحى دولى لمطار مرسى علم

يستعد مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأحد، لاستقبال 23 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بعملية تسهيل إجراءات الوصول والتشديد على الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بالمطار.

وكشفت جداول الوصول بمطار مرسي علم الدولي اليوم عن أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من المطارات الإيطالية المختلفة، ورحلة من دولة بلجيكا، كذلك وصول اليوم 4 رحلات من مطارات دولة التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، ورحلتان من سويسرا، ورحلتان داخليتان، ورحلة من فرنسا، و3 رحلات من بولندا.

مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل 135 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

على جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 448 شاحنة و36 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 165شاحنة و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 283 شاحنة و13 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم الأحد السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و176 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى السفينة آيلة، والسفينة سينا والسفينة بريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة إنجى، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1129 راكبا بموانيها.