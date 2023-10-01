زحام مروري وإصابة 3 أشخاص بسبب انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي

تسبب انقلاب سيارة في وجود حالة من التكدس المروري على الطريق الإقليمي وخاصة للقادم من البدرشين للحوامدية بالجيزة.

وتبين أن انقلاب السيارة أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.