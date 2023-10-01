"الزراعة" تكشف تسعير القطن بدون سماسرة أو جلابين

كشف الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تسعير الأقطان من مختلف الرتب على أساس فرق الرتبة ومعدل التصافي +/- وعلى أن تكون قيمة الفرق 1/8 رتبة 50 جنيهًا وقيمة فرق 1% معدل التصافي 30 جنيهًا، وقيمة تأمين دخول المزاد: مليون جنيه، ويتم سداده نقدًا أو بشيك مصرفي.

أسعار القطن

وأضاف رضوان لـ"الدستور": بدأ أول مزاد في الفيوم بسعر 4855 جنيهًا للقنطار وهو سعر إندكس A + 20% فروق جودة لأقطان الوجه القبلي، وبدأت عملية المزايدة على الأقطان المعروضة إلى أن تضاعف الثمن عن سعر فتح المزاد، فقد تراوحت الأسعار ما بين 9510 جنيهات للقنطار لأقطان مركز طامية بمحافظة االفيوم إلى 11720 للأقطان الموجودة في أقفهص بمحافظة بنى سويف، وبارتفاع أسعار غير مسبوق ووسط فرحة المزارعين بهذه الأسعار وبالمحصول الوفير هذا الموسم.

عودة محصول القطن

وأوضح عبدالناصر رضوان، مدير معهد القطن، أنّ ما حدث في المزاد الأول للقطن هذا الموسم هو رسالة فرحة لمزارعي القطن وللقطن المصري الذي عاد مرة أخرى إلى عرشه ومكانته في العالم أجمع، وأن ما حدث هو انتصار لمنظومة التسويق الجديدة التي بدأتها الدولة منذ موسم 2019 وللعام الخامس على التوالي، حيث بدأت المنظومة موسم 2019 بمحافظتي الفيوم وبني سويف طبقًا للقرار الوزاري 793 لسنة 2019 بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2019/2020 ثم أضيفت إليهما محافظتا الشرقية والبحيرة موسم 2020 وذلك طبقًا للقرار المشترك لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التجارة والصناعة رقم 384 لسنة 2020 وتم التعميم بجميع محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021 طبقًا للقرار الوزاري رقم 364 لسنة 2021 و2022 طبقًا للقرار الوزاري رقم 453 لسنة 2022 ويمثل هذا الموسم 2023 الموسم الخامس من بدء العمل بالمنظومة وهو الموسم الثالث للتعميم على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن منظومة التداول تهدف إلى القضاء على ما يسمي بالسماسرة والجلابين، بحيث يكون البيع بدون وسطاء، كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الأسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها وهي 4500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه القبلي و5500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه البحري ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علني لتحقيق أكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية المزارعين.

وأكد تكليف إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وما يخصها فى المنظومة، كما توقع زيادة في المساحات المزروعة من القطن الموسم القادم نظرًا للأسعار الحالية والتي سيكون لها مردود على إقبال المزارعين وزيادة المساحة.

وأضاف أنه خلال هذا الموسم تمت زراعة مساحة 55 ألف فدان إكثار تمثل جميع الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية لإنتاج كميات من البذرة والتقاوي المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية، مشيرًا إلى أن الصنف الجديد جيزة 98 من طبقة أقطان طويلة التيلة للوجه القبلى، وتم تسجيله العام الماضى 2022 وتمت زراعته لأول مرة فى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج هذا الموسم 2023 فى مساحة 85 فدانًا، ويتميز هذا الصنف بتحمل درجات الحرارة العالية ومعدل الحليج المرتفع والكفاءة الإنتاجية العالية وأنه سيتم التوسع فى المساحة المزروعة من هذا الصنف بحيث لا تقل المساحة عن 2000 فدان الموسم القادم 2024.

وأوضح أنه من المتوقع عقد المزاد الثانى لأقطان الوجه القبلى خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بمحافظة الفيوم وبالنسبة لأقطان الوجه البحرى تستقبل مراكز التجميع استقبال الأقطان الزهر من المزارعين بداية شهر أكتوبر المقبل، وبعد إتمام عمليات الفرز يتم تحديد المزاد الأول لأقطان الوجه البحرى والتى تشمل الأصناف الآتية: الصنف سوبر جيزة 86 بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، والصنف سوبر جيزة 94 بمحافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد والغربية والإسماعيلية وكفرالشيخ ما عدا مركزى فوه ومطوبس، والصنف سوبر جيزة 97 بمحافظتى القليوبية والمنوفية، والصنف إكسترا جيزة و96 محافظة كفرالشيخ مركزى فوه ومطوبس، والصنف إكسترا جيزة 92 محافظة دمياط.