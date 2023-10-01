الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أفغانستان تغلق سفارتها فى الهند بعد أكثر من عامين على عودة طالبان

السفارة الأفغانية
السفارة الأفغانية في نيودلهي

أعلنت السفارة الأفغانية في نيودلهي الأحد، في بيان، عن إنهاء نشاطها في الهند بعد أكثر من عامين على عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

وجاء في بيان على منصة إكس أنه "ببالغ الحزن والأسف والخيبة تعلن السفارة الأفغانية في نيودلهي قرارها وقف عملياتها بأثر فوري".

ولا تعترف الهند بحكومة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021. 

وكانت قد سمحت للسفارة الأفغانية بمواصلة نشاطها تحت رعاية السفير والفريق الذي عينه الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، الذي فر من البلاد عندما انسحبت القوات الأمريكية.

ووفقًا لبيان السفارة، بات العمل "صعبًا أكثر فأكثر" خصوصًا بسبب خفض عدد الموظفين والموارد، بما في ذلك "عدم وجود دعم كاف وفي الوقت المناسب لتجديد تأشيرات الدبلوماسيين. 

ويأتي إعلان الإغلاق بعد تقارير تفيد بأن السفير وغيره من كبار الدبلوماسيين غادروا الهند في الأشهر الأخيرة وسط صراع بين أولئك الذين بقوا في نيودلهي.

وجاء في البيان أن السفارة تدحض بشكل قاطع أي ادعاءات لا أساس لها بشأن وجود نزاع داخلي، كما تنفي أن يكون الدبلوماسيون قد استخدموا الأزمة "لطلب اللجوء في دولة ثالثة".

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