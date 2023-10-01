الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الداخلية الباكستاني يشتبه بتورط الهند في الهجوم الانتحاري على المسجد في إقليم بلوشستان

باكستان والهند
باكستان والهند

اتهم وزير الداخلية الباكستاني المؤقت سارفراز أحمد بوغتي، الهند بالتورط في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا في إقليم بلوشستان يوم الجمعة وغيرها من الهجمات الإرهابية.

ووفقا لصحيفة Dawn، اتهم بوغتي إدارة البحث والتحليل التابعة لجهاز المخابرات الخارجية الهندي (RAW) بالتورط في هذه الهجمات.

ونقلت الصحيفة عن بوغوتي قوله: "بالنسبة لنا، كل من يلعب دور الوسيط هو نفس من يفعل ذلك أيا كان من تسميه، جميعهم من نفس الأصل، ويتم التحكم بهم من نفس المكان، وتقف خلفهم RAW".

وقال بوغتي "إن RAW تقف وراء جميع الأحداث الكبرى التي وقعت في الآونة الأخيرة في مقاطعة بلوشستان، لأن هدف هذه الاستخبارات هو زعزعة استقرار الوضع في باكستان"، إلا أنه لم يقدم دليلا ملموسا على تورط الهند في الهجمات الإرهابية.

وأفادت صحيفة "Dawn"، نقلا عن مصادر طبية باكستانية، يوم الجمعة بارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم الجمعة في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان إلى 59 قتيلا و50 جريحا.

وتعتقد السلطات الباكستانية أن الانفجار من تنفيذ انتحاري فجر عبوة ناسفة بالقرب من مسجد تجمع فيه المصلون احتفالا بعيد المولد النبوي الشريف.

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