الأهلى يواجه دجلة الجامعة العراقى فى افتتاح البطولة العربية لكرة السلة

يبدأ الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مشواره في النسخة الـ31 من البطولة العربية التي تسضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري بمواجهة فريق دجلة الجامعة العراقي في الواحدة ظهر اليوم بصالة الريان أرينا في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات ضمت المجموعة الأولى فريق الكويت الكويتي حامل اللقب وقطر القطري والمحرق البحريني وخدمات البريج الفلسطيني.

وضمت المجموعة الثانية فرق الاتحاد السكندري والسيب العماني والأهلي القطري ودينامو اللبناني واتحاد الجزائر.

وضمت المجموعة الثالثة فرق القادسية الكويتي ووحدة صنعاء اليمني وجمعية سلا المغربي والفتح السعودي، بينما ضمت المجموعة الرابعة فرق الأهلي والاتحاد الليبي ودجلة الجامعي العراقي ومجد طنجة المغربي وبيروت اللبناني.

واختار الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق الأهلي، 14 لاعبا في قائمة البطولة العربية وهم: عمر عبادة ونوريس كول وإيهاب أمين وأحمد مهيب ومؤمن طارق خيري وعمرو الجندي وعمرو زهران ويوسف المعداو ي ومحمد أبو النصر ومايكل فاكوادي وسيف سميرو مروان سرحان ومصطفى كيجو وعمر طارق.

ويملك الاتحاد السكندري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب أعوام 1987، 1991، 1994، 1996، 2002، 2018 و2020 يليه الرياضي اللبناني برصيد 5 ألقاب أعوام 2005، 2006، 2007، 2009 و2010.

وفاز نادي الجزيرة المصري ثلاث مرات أعوام 1993، 2000 و2001، وهناك 4 أندية فازت باللقب مرتين وهى الرشيد العراقي 1987 و1990، والحكمة اللبناني 1998 و1999، والأهلي بنغازي الليبي 2012 و2013، والنجم الساحلي التونسي 2015 و2016.

وهناك 11 ناديا فاز كل منهم باللقب مرة واحدة وهم الجلاء السوري 1976 واتحاد الجزائر 1989 والاتحاد السوري 1992 والملعب النابلي التونسي 1997 واتحاد جدة السعودي 2004 وزين الأردني 2008 والشارقة الإماراتي 2011 والريان القطري 2014 وهومنتمن اللبناني 2017والأهلي 2021 والكويت 2022.