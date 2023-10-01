فريق المناقشة يتناول "ناسك فى باريس" على طاولة المركز الدولى للكتاب

فريق المناقشة يتناول ” ناسك في باريس"، على طاولة المركز الدولي للكتاب، وذلك خلال أمسية جديدة من أمسيات الفريق لمنافشة الأعمال الإبداعية، تحديدا السير الذاتية للمبدعين وهي محور هذا الموسم من أنشطة فريق المناقشة.

تفاصيل تناول فريق المناقشة لـ ناسك في باريس

يجتمع فريق المناقشة في لقاء جديدة، يحتضنه المركز الدولي للكتاب، في مقره الكائن خلف دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وذلك في تمام الخامسة والنصف من مساء السبت الموافق 7 أكتوبر، لمناقشة كتاب ناسك في باريس، للكاتب الصحفي الروائي الإيطالي إيتالو كالفينو، ويدير الأمسية القاص أحمد حلمي.

وحسب “حلمي”: إيتالو كالفينو يمتاز في مشروعه الروائي برواية الخيال التاريخي، والمزج الرائع ما بين الواقع والأسطورة، عبر لغة جميلة وسرد روائي محكم، مما جعل إيتالو كالفينو يتربع على عرش الرواية الإيطالية والعالمية مع كبار الروائيين، ويسجل اسمه في سجل الخلود الأدبي العالمي..

بطاقة تعريف بـ إيتالو كالفينو

يعد الكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو واحدا من أبرز الأسماء الأدبية في عالم الإبداع الروائي الإيطالي. كاتب صحفي وروائي وناقد، ولد في كوبا، ونشأ في سان ريمو بإيطاليا، اهتم في ستينيات القرن العشرين بالمدارس الفلسفية والنقدية الجديدة، خاصة تلك التي ظهرت ونشأت في فرنسا. خاصة كتابات رولان بارت وجاك ديدرا.

ومن أبرز مؤلفات إيتالو كالفينو: رواية “مدينة لا مرئية”، رواية “السيد بالومار”، “الفيسكونت المشطور”، “قلعة المصائر المتقاطعة”، “لو أن مسافرا في ليلة شتاء”، “الحكايات”، فضلا عن ثلاثية “أسلافنا” وغيرها.

ناسك في باريس

وتعد السيرة الذاتية للكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو، والصادرة في نسختها العربية بترجمة لدلال نصرالله عام 2017، كان قد صدر لأول مرة باللغة الإيطالية عام 1994. وفيه يوضح ظروف نشأة إيتالو كالفينو، ومشاهداته السياسية بصفته شاهد عيان، وأهم المحطات في حياته، وآرائه وطقوسه الأدبية.

وحسب مترجمة كتاب ناسك في باريس- دلال نصرالله- أن المادة التي أعدها إيتالو كالفينو لهذا الكتاب- ناسك في باريس- تعود لديسمير 1980، وبتعبير آخر إنها رغبة الكاتب في نشر ثلاثة نصوص من أربعة عشر نصا في كتابين ناجحين.