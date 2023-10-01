الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الاتصال الرقمى الأردنى يكشف تفاصيل مخرجات مؤتمر الأمن السيبرانى

الدكتور أحمد الهناندة
الدكتور أحمد الهناندة

كشف الدكتور أحمد الهناندة، وزير الاتصال الأردني، مخرجات مؤتمر الأمن السيبراني، قائلًا: "إن مؤتمر الأمن السيبراني الذي استضافته العاصمة عمان منذ أيام قليلة، يُشكل منصة مهمة للغاية، إذ اجتمع عدد كبير من الخبراء والمسؤولين والمهتمين في مجال الأمن السيبراني ومجال التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، وكانت فرصة كبيرة للتشاور والحديث عن أهم مستجدات التي تهم الجميع في الفترة الحالية".

سكان  العالم الافتراضي أصبح يضاهي سكان العالم الحقيقي

وأضاف "الهناندة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عن قرب" الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جميع سكان الأرض يعلمون تمام العلم، بأن العالم أجمع يعيش حالة كبيرة من التحول الرقمي متسارعة بشكل كبير، كما أن عدد المعتمدين على الفضاء السيبراني والعالم الافتراضي يتزايد بشكل كبير، وأصبح سكان هذا العالم يضاهي سكان العالم الحقيقي.

وأوضح وزير الاتصال الأردني، أن العمليات القائمة على زيادة الاعتمادية على الإنترنت والفضاء السيبراني أصبحت  تحاكي جميع العمليات التي نعيشها في العالم الواقعي سواء كانت سياسية أو اجتماعية او اقتصادية أو تجارية، كما أصبحت تؤثر على الكثير من مناحي الحياة، معقبًا: "هذا العالم بصراحة ينمو بشكل متسارع جدًا، وقواعد اللعب فيه مختلفة وأنواع الجريمة فيه والانتهاكات فيه مختلفة".

 

العالم الافتراضي مؤتمر الامن السيبراني التحول الرقمي وزير الاتصال الأردني الإنترنت

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