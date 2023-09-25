الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوم.. انطلاق قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى فى عمّان (فيديو)

قمة الأردن الأولى
قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني في عمّان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني DOT CYBER SUMMIT ستنطلق اليوم تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وبمشاركة قرابة 500 شخصية من عدة دول مختصة بمجال الأمن السيبراني، بحسب تصريحات المركز الوطني للأمن السيبراني.

المشاركون فى مجال الأمن السيبراني من دول إفريقيا وأوروبا

وأكدت المملكة الهاشمية أن من ضمن المشاركين بمجال الأمن السيبراني الإمارات ومصر وسلطنة عمان والبحرين والجزائر وغيرها، إضافة لمشاركة بعض الدول الأجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وستضم القمة مشاركة أكثر من 20 شركة عارضة يشكلون قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، فيما يأتي عدد الجلسات التي تشهدها القمة 4 جلسات نقاشية.

وتناقش القمة حجم السوق العالمية للأمن السيبراني وحلول الأمان السحابية، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمني، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانية.

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