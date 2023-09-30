السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: يوجد تغيرات جذرية بالاقتصاد الأمريكى.. وهناك مستفيدون من التلاعب به

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قال محيي الدين قصار، أكاديمي وخبير اقتصادي، إنه يوجد تجاذب بين الديمقراطيين والجمهوريين من أجل تقسيم الكعكة وليس هناك تأثير حقيقي على الاقتصاد الأمريكي  إلا مؤقتًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحزبين كليهما يلام؛ لأن التعثر من كل الأطراف، ولكن المواطن الأمريكي لا يهمه الموضوع، لأن ما يهمه هو أن يأخذ راتبه بشكل جيد، مؤكدًا أن هناك تغيرات جذرية في الاقتصاد الأمريكي ويوجد الكثير من المستفيدين من التلاعب في أمريكا الآن. 

يوجد تذمر من عملية إغلاق الحكومة خاصة بالقطاع العام

وأشار إلى أنه يوجد تذمر من عملية الإغلاق ولا سيما الموظفين في القطاع العام لأنه ليس كوضع القطاعات العامة ببقية العالم لأنه أصغر حجمًا بالنسبة للاقتصاد ككل وهؤلاء سيتأثرون، موضحًا أن الحكومة تؤمن بدائل قائمة لمن قطعت رواتبه.

خبير اقتصادي الاقتصاد الأمريكي المستفيدين التلاعب تغيرات جذرية

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