الرئيس السيسي: إنفاق الدولار عبء على الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انفاق الدولار عبء على الدولة لأننا نشتري مشتقات بترولية ومستلزمات إنتاج ومواد غذائية بالدولار ويتم بيعها بالجنيه، ولا بد أن يكون لدينا رقم دولار نضعه ولا ننتظرعودته.

وأضاف خلال كلمته في جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أنه لا بد أن تكون الإيرادات من الدولار تساوي الإنفاق أو يزيد، مؤكدًا أنه يجب انتهاز الفرصة والحديث مع المستثمرين المصريين “تعالوا هذه مشروعات ومستلزمات إنتاج معروفة لدى البنك المركزي ووزارة التجارة ومعروف حجم الاستثمارات التي نستوردها منها”.

وأكد أن هناك تسهيلات تقدم للمستثمرين مثل الإعفاء من الضرائب 5 سنوات ومن الممكن أن تكون أكثر لأننا كنا نريد أن نرى رد الفعل في البداية.