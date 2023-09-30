السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الإنجليزي: أرسنال يتقدم على بورنموث بهدفين في الشوط الأول

هدف ساكا
هدف ساكا

تقدم فريق أرسنال على مضيفه بورنموث في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدفين دون رد.

ويجلس محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف الجانرز على دكة بدلاء الفريق في مباراة اليوم.

وفرض فريق أرسنال سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا من أرسنال بينما لم يقدم بورنموث أي محاولة هجومية.

وضغط لاعبو أرسنال على دفاعات فريق بورنموث من الدقائق الأولى للمباراة من أجل تسجيل هدف التقدم، فيما اعتمد بورنموث على التراجع للدفاع وحرمانهم من الوصول للمرمى ثم اللعب على الهجمات المرتدة.

وسجل بوكايو ساكا هدف التقدم لفريق أرسنال في الدقيقة 17.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق أرسنال لتسجيل الهدف الثاني، وواصلوا ضغطهم على دفاعات بورنموث من أجل هز الشباك.

وأضاف مارتن أوديجارد الهدف الثاني لصالح فريق أرسنال في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو فريق أرسنال كرتين على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، فيما لم يسدد لاعبو فريق بورنموث أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة جاءت خارج المرمى.

واستحوذ لاعبو فريق أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق بورنموث.

تشكيل فريق أرسنال لمباراة بورنموث بالدوري الانجليزي الممتاز

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بن وايت - جابرييل – أولكساندر زينشنكو.

خط وسط الملعب: مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز - ديكلان رايس.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل خيسيوس - إيدي نيكيتاه.

ويحتل فريق أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف، فيما يقع بورنموث بالمركز السابع عشر برصيد 3 نقاط فقط.

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