السبت 30 سبتمبر 2023
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اقتصاد

حكاية وطن.. خبير اقتصادي يوضح جهود الدولة لتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

فتح الله فوزي
فتح الله فوزي

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، إن مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز أكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تبنت سياسات وإجراءات تدعم وتشجع الاستثمار وتمكن الشركات الخاصة من تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية وكذلك القوانين واللوائح الواضحة والمتوازنة والمتناسبة، مما عزز الشفافية ومكافحة الفساد، كما ساهمت على تبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات والحصول على الرخصة الذهبية والتراخيص والتمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع الابتكار والاستثمار.

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جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية الأساسية

وأشار فتح الله فوزي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن الحكومة عملت على تطوير البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والاتصالات. من خلال تحسين البنية التحتية، وتتاح فرص أكبر للشركات الخاصة للنمو والتوسع.

وأوضح جهود الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية لتنفيذ استراتيجيات تنمية المهارات وتطوير القوى العاملة والعمل على تحسين نظام التعليم والتدريب المهني، وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية المناسبة للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن قيام الحكومة المصرية الدعم المالي والتمويل للشركات الخاصة، خاصة الصغيرة والمتوسطة توفير ضمانات الائتمان والقروض بفائدة منخفضة، وتعزيز توفر رأس المال لدى الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة تقديم حوافز ودعم للشركات الخاصة للابتكار والبحث والتطوير وتوفير برامج تمويل ودعم فني للمشاريع الابتكارية وتشجيع التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير.

وأردف، أن الدولة ساهمت بالعديد من تخفيف القيود وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية لحماية الوطن وكذلك سداد المستحقات لشركات الأجنبية العالمة بالسوق المصري على الرغم من المخاطر التي تعرضت لها الأسواق الناشئة.

حكاية وطن الدولة قامة بتسهيل اجراءات القانونية لجذب الاستثمار

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