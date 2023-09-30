خبير اقتصادى: "حكاية وطن" تميز بالصراحة والمكاشفة لجهود الدولة فى 9 سنوات

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، إن مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" تميّز بالصراحة والمكاشفة أمام الشعب المصري بعرض الإنجازات التنموية والاقتصادية، التي حققتها الدولة خلال السنوات التسع الماضية منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم.

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وأوضح غراب، لـ"الدستور"، أن مؤتمر حكاية وطن يعرض الإنجازات المحققة على أرض الواقع والتحديات والمخاطر التي واجهتها الدولة وكيف نجحت في حلها، كما سلط الضوء على الأولويات الرئيسية والتنموية لنهضة الاقتصاد المصري وتحقيق الازدهار وبناء الجمهورية الجديدة، قائلًا إن المؤتمر عرض كيف تأسست قناة السويس الجديدة، والتي كانت حلمًا يصعب تحقيقه، إلا أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي والشعب الواعي حققته، ما ساهم في زيادة دخل قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي من 4 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا عام 2024.

إنجازات الدولة المصرية في 9 سنوات

أوضح غراب أن المؤتمر عرض تنفيذ وإقامة الدولة 120 ألف فصل دراسي بتكلفة 40 مليار جنيه، وإنشاء مدارس المتفوقين والتكنولوجيا، إضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 50 جامعة عام 2014 إلى 96 جامعة حاليًا، إضافة لتطهير سيناء من الإرهاب وتنميتها بكل المشروعات خلال الـ9 سنوات الماضية، حيث أنفقت الدولة عليها 610 مليارات جنيه، إضافة إلى وضع خطة لإنفاق 300 مليار جنيه أخرى عليها، إضافة لعرض المؤتمر نجاح الدولة في تطوير المرافق العامة، والتي بلغت استثماراتها 3.4 تريليون جنيه، إضافة لعرض مشروع مبادرة حياة كريمة العملاقة وأهميتها ونجاحاتها.

وتابع غراب أن المؤتمر عرض نجاحات الدولة في التوسع في محطات التحلية وإقامة شبكة ومحطات الكهرباء والطاقة العملاقة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة والخضراء، إضافة للنجاح في التحرك نحو تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز، من خلال وجود بنية أساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتحول من دولة مستوردة له إلى دولة مصدرة له، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بكل المحافظات.

ولفت غراب إلى عرض المؤتمر نجاحات الدولة في قطاع السياحة، وذلك بترميم 220 مكانًا أثريًا وافتتاح عشرات المتاحف، حتى بلغ عدد السياح الوافدين لمصر 15 مليون سائح سنويًا، وسعي مصر لمضاعفة العدد خلال السنوات المقبلة، إضافة لعرض المؤتمر النهوض الصناعية والمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة والتحول نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.