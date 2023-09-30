"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة بورسعيد، اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات رئاسة الجمهورية، في مشهد يؤكد وعي الشعب المصري بضرورة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.



توافد المواطنين على مقرات الشهر العقاري ببورسعيد لعمل التوكيلات الرئاسية

وتوافد العشرات من المواطنين على مكتب شهر عقاري ديوان عام محافظة بورسعيد، من أجل تحرير توكيلات أكدوا أنها للرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، عقب الخطاب الذي تحدث به الرئيس خلال مؤتمر حكاية وطن.



وأبدى المواطنون رضاهم عن كلمات الرئيس، وأكدوا أنها كانت من القلب ووصلت لقلوبهم، وعلقوا: «بيكلمنا بكلام بسيط نفهمه ويوصل للقلب على طول، وإحنا معاه لحد ما بلدنا تطور وهنتحمل لأننا واثقين فيه وفي كل خطوة بيعملها».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، التي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضر فعاليات المؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

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