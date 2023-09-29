الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كمل مسيرتك.. أهالي بورسعيد وجماهير المصري يدعمون الرئيس السيسي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توافد عدد كبير من أهالي محافظة بورسعيد وجماهير النادي المصري على مكاتب الشهري العقاري بـ محافظة بورسعيد، وذلك من أجل تحرير توكيلات للرئيس الحالي للجمهورية عبد الفتاح السيسي والمرشح القادم لرئاسة الجمهورية.

وشهد مكتب شهر عقاري الشرق توافد العشرات من أهالي بورسعيد وجماهير النادي المصري، والذين رفعوا لافتات مكتوب عليها: "وكلتك كمل مسيرتك"، ورددوا هتافات: بنحبك يا سيسي، وكمل يا سيسي، والسيسي رئيسي، وذلك وسط أجواء تسودها الوطنية.

ورفع الأهالي والجماهير أعلام مصر وعلم النادي المصري، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت من المشروعات القومية والتنمية ما جعل شعبها يقف مع الرئيس لاستكمال هذه المسيرة.

وأضاف الجماهير أن الرئيس تحقق في عهده حلم بناء استاد النادي المصري وهو ما جعل الجميع يلتف حوله ويقدم له كامل الدعم.

وخلال تحرير التوكيلات، أكد المواطنون أنهم خرجوا في يوم الجمعة من أجل تحرير التوكيلات والاستفادة من الإجازة في المشاركة في أولي خطوات العملية الانتخابية، مؤكدين أنهم حرروا مئات التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال ساعات قليلة.

 

يذكر أن مكاتب الشهر العقاري قد شهدت منذ فتح أبواب تحرير التوكيلات إقبالا كبيرا من المواطنين من كافة الفئات، والذين تحملوا الزحام الشديد، وحرصوا على تحرير توكيلات الرئاسة، مؤمنين بأن مستقبل هذا البلد مع الرئيس السيسي.

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الريس السيسي محافظة بورسعيد البورسعيدية تحرير توكيلات الشهر العقاري

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