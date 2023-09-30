الرئيس السيسى للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إحنا بنصلح مسار صعب ومكناش مسئولين عنه، بنصلح مسار الدولة المتخلفة، مسار السياسات التي تستهدف الاستمرار".

وأضاف خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "اللي إحنا بنعمله مالوش علاقة بسياسات الاستمرار، اللي بنعمله أكبر بكتير من فكرة الاستمرار".

وتابع: "اللي معاه أسرة من فردين بيعاني عشان يربي ويكبر، انتوا بقى عايزين تكبروا بمصر من غير تعب، هو إحنا كنا دخلنا بيكم في مغامرة، ولا انتوا بتعتبروا البناء والإصلاح والتنمية مؤامرة، متفرجوش الناس علينا واصمدوا وحولوا الظروف القاسية لمنحة".

وواصل: "اوعوا تخذلوا التجربة للدولة المصرية في ما يحدث الآن من تداعيات عالمية".

مؤتمر حكاية وطن

وتنطلق جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر "حكاية وطن" حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.