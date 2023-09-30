مدبولى: الصرف الصحى أكبر تحدٍ واجهته الحكومة.. وتنفيذ 1674 مشروعًا بأنحاء الجمهورية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة كان الصرف الصحي، وكانت نسبة التغطية 50% في عام 2014، وأصبحت الآن 67% لكل أنحاء الجمهورية.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تم وجارٍ تنفيذ 1674 مشروع صرف صحي بطاقة 9 ملايين مربع".

وتابع: "صعيد مصر كان مغطى بنسبة 12%، والآن مغطى بنسبة 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة، ستتم تغطية الريف المصري كاملًا بنسبة 100%".

مؤتمر حكاية وطن

وتنطلق جلسات «حكاية وطن» بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.