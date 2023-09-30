السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: الصرف الصحى أكبر تحدٍ واجهته الحكومة.. وتنفيذ 1674 مشروعًا بأنحاء الجمهورية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة كان الصرف الصحي، وكانت نسبة التغطية 50% في عام 2014، وأصبحت الآن 67% لكل أنحاء الجمهورية. 

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تم وجارٍ تنفيذ 1674 مشروع صرف صحي بطاقة 9 ملايين مربع".

وتابع: "صعيد مصر كان مغطى بنسبة 12%، والآن مغطى بنسبة 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة، ستتم تغطية الريف المصري كاملًا بنسبة 100%".

مؤتمر حكاية وطن

وتنطلق جلسات «حكاية وطن» بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء مصطفى مدبولى الحكومة الصرف الصحي حكاية وطن مؤتمر السيسي مصر حياة كريمه

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

وفاة نجل سامى العدل

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

شارك فى "نسر الصعيد" و"الحساب يجمع".. أبرز المعلومات عن أحمد سامى العدل

أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة