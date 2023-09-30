دعم 84 حالة ضمن الأولى بالرعاية في قافلة طبية بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، إحدى الجمعيات الخيرية في تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم ٨٤ مريضًا ومريضة بعدد ٤ قرى وهي: قرية الرجبية بمركز السنطة، وقرية ميت المخلص بمركز زفتى، وقرية الهياتم بمركز المحلة الكبرى، وقرية كفر عصام بمركز طنطا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في القرى الأكثر احتياجًا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالي في هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبي وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة، بشكل يليق بهم وبصورة مُرضية للجميع.

خدمات طبية متنوعة

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضى غير القادرين في عدة تخصصات أبرزها: (العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن)، فضلًا عن عمل الإشاعات والتحاليل المطلوبة.

وأوضح أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تحت قيادة أحمد حمدي عبدالمتجلي، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.