رفع 91 طن قمامة وتراكمات فى حملة نظافة بمركز بسيون بالغربية

نظمت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة أسفرت عن رفع كمية كبيرة من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة. وقد بلغ إجمالي الوزن المرفوع نحو 91 طنًا، وذلك تحت شعار تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة.

من جهته أكد إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، أن هدف الحملة كان تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى المحيطة، وذلك من خلال تنظيف وتسوية الطرق الفرعية والشوارع، وإزالة التراكمات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات. وقد تم تنظيم الحملة بشكل منظم وتعاوني بمشاركة العديد من القوى العاملة والمتطوعين.

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المراكز والمدن. حيث يهدف ذلك إلى تحسين البيئة العامة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين. كما أشاد بالجهود المبذولة في حملة بسيون وأعرب عن تقديره للفرق العاملة والمشاركين في هذه الحملة.

مؤكدًا أنه من المهم أن يستمر العمل المشترك بين الوحدات المحلية والمواطنين للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للجميع، وأن هذه الحملة تأتي ضمن جهود مستمرة تبذلها السلطات بمحافظة الغربية، والمسؤولين لتعزيز النظافة والصحة العامة في كل مدن ومراكز وقري المحافظة، وتعكس النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الحملة التزام المسؤولين والمجتمع المحلي بالمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.