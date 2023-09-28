الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 139 تاجر سجائر جملة وقطاعى يبيعون بأزيد من التسعيرة بالغربية

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 139 تاجر سجائر جملة وقطاعى يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة خلال هذا الأسبوع.

التجار يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 139 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

وفى سياق متصل، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا وقطور وبسيون، استولوا على 62 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا دون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا وقطور وبسيون، استولوا على 62 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

رحمى يشدد على وكيل وزارة التموين بشن حملات لضبط السلع المنتهية الصلاحية 

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى شدد على وكيل وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية بضرورة شن حملات دورية مكثفة لضبط السلع المنتهية الصلاحية على على ضبط التجار الذين يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة.

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