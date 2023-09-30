السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير المالية: مصر خسرت 400 مليار جنيه فى عامى كورونا

وزير المالية
وزير المالية

شرح الدكتور محمد معيط،  وزير المالية، أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية الحقيقية وعلاقتها بأسباب محلية ودولية، مرددًا: "الفترة من 2011 وحتى 2023، نقدر نقسمها على 4 فترات، من الناحية الاقتصادية والمالية، واتقال كتير خلال الفترة اللي بين 2011 وحتى 2013 وتأثيراتها".

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كان هناك تحدٍ من 2013 وحتى 2016، وكل المؤشرات الاقتصادية استمرت في المعاناة، واستمر التضخم والبطالة، والآثار السلبية لما حدث في 2011".

معيط: الجميع طالب بالإصلاح الاقتصادي 

وتابع معيط: "جاءت 2016 والجميع طالب بالإصلاح الاقتصادي، والمعظم تخوف من ذلك، لأنه هيكون في آلام، وكان هناك اجتماع للاقتصاديين يحثون على ضرورة وضع خطة إصلاح".

وواصل: "في نوفمبر 2016 خدنا القرار بالإصلاح الاقتصادي، حطيت أملك على ربنا وراهنت على تحمل الشعب المصري للخروج مما كنا نعانيه، وبالفعل بدأنا نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وبدأ العالم يتكلم عن مصر كنجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي".

واستطرد: "جاء الوباء في 2020، وحضرتك كنت قلقان على ما حققناه من إصلاح اقتصادي، وكان سؤالك يا ريس عن رؤية كل واحد فينا، وكان البعض بيقول نقفل زي مالناس قفلت، والبعض قال مش هنقدر، وساعتها قرارك يا ريس كان بالغلق الجزئي".

وقال معيط: "خسرنا في العامين 400 مليار جنيه، وتم صرف 200 مليار جنيه للتعامل مع الوباء وما ترتب عليه، هناك 45 دولة إفريقية لم تنجُ دولة منها، من انخفاض قيمة عملتها أثناء أزمة كورونا".

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