السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير المالية: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى لفت أنظار العالم قبل جائحة كورونا

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

استعرض وزير المالية، محمد معيط، إنجازات الدولة خلال 9 سنوات أمام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير المالية: شهدنا تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المصري وهو ما لفت أنظار العالم حتى جاءت جائحة كورونا"، موضحًا: "خسرنا 400 مليار جنيه وصرفنا تكاليف إضافية 200 مليار خلال عامين جائحة كورونا".

وأوضاف، خلال كلمته، أن 54 دولة إفريقية لم تنج دولة منها من انخفاض قيمة عملتها أثناء أزمة كورونا.

السيسي حكاية وطن وزير المالية مؤشرات الاقتصاد ازمة كورونا

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