تعرف على موعد تغيير الساعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء

قررت الحكومة البدء في تغيير الساعة من التوقيت الصيفي، إلى التوقيت الشتوي، نهاية شهر أكتوبر الجاري، يوم 26 أكتوبر 2023، والموافق آخر خميس في شهر أكتوبر، للعمل بالتوقيت الشتوي، بدلًا من التوقيت الصيفي، الذي بدأ العمل به في 26 أبريل 2023، على أن نعاود العمل وفقًا للتوقيت الصيفي في أبريل 2024، العام المقبل.

تعديل الساعة

من المقرر أن يتم بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح 11 مساء بدلا من 12 بعد منتصف الليل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، ويتبقى 25 يومًا على موعد تغيير الساعة، وتطبيق التوقيت الشتوي 2023.

مميزات التوقيت الشتوي

يسهم تطبيق التوقيت الشتوي في توفير الكهرباء، وفقًا للدراسات المقدمة من وزارة الكهرباء، بسبب توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وتوفير 1% من استهلاك الكهرباء، حيث تقل استخدام وسائل التدفئة والإضاءة، بينما يسهم التوقيت الشتوي، في تحسين وظائف الجسم أنه التوقيت الأصلي، الذي يحصل فيه جسم الإنسان على عدد كافي من ساعات اليوم، يؤهله لممارسة نشاطه في اليوم التالي بشكل جيد، مما يساعد الطلاب على أداء وظائفهم التعليمية خلال الفصل الدراسي.

موعد بداية فصل الشتاء

من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من يوم 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024، ويستمر لمدة 89 يومًا، ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، ليعود العمل بالتوقيت الصيفي في 26 أبريل 2023.

عودة العمل بالتوقيتات الموسمية

أعاد مجلس الوزراء، العودة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، بعد إيقاف دام لمدة 7 سنوات، لتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، وعيش حياة أفضل، والتيسير عليهم في كل المجالات، وصدق على القرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.