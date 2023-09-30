السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد منطقة "فاطمة الزهراء" بالضواحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي،  والتي يجرى تطويرها بالكامل، وذلك في إطار جولاته الأسبوعية الميدانية لمتابعة التطوير بالمشروعات السكنية ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في التطوير الشامل للمرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء،  على غرار المرحلتين الاولى والثانية،  مشيرا الى أن التطوير يأتي استكمالا لما شهدته منطقة فاطمة الزهراء من رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه،  وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في أعمال تطوير المرحلة الثالثة على الفور،  وذلك بعد ان تم افتتاح المرحلة الثانية والتي شملت 30 عمارة سكنية،  خلال الاسبوع الماضي،  مركدا على مواصلة الجولات الأسبوعية لمتابعة سير العمل اولا بأول،  مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من اعمال التطوير في أقرب وقت، ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين مؤسسة مشكاة نور والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن المشروع،  لسرعة تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة واالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

واستمع المحافظ لآ راء المواطنين حول التطوير الجاري بالمحافظة، حيث وجه المواطنون الشكر للمحافظ على جهود التطوير في فاطمة الزهراء وجولاته المكوكية للمتابعة اولا بأول. وكذلك موسسة مشكاة نور علي جهودها الكبيرة للارتقاء بالمنطقة.

كما شدد المحافظ على رئيس حي الضواحي بسرعة ازالة الاشغالات والأكشاك المخالفة في الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء،  ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة  ،  و ياتي ذلك ضمن الخطة الشاملة للتطوير والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير.

IMG-20230930-WA0053
IMG-20230930-WA0053
IMG-20230930-WA0049
IMG-20230930-WA0049
IMG-20230930-WA0050
IMG-20230930-WA0050
IMG-20230930-WA0051
IMG-20230930-WA0051
IMG-20230930-WA0052
IMG-20230930-WA0052
محافظ بورسعيد تطوير مرحله فاطمة الزهراء حي الضواحي اللواء عادل الغضبان

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في المشروعات التنموية والصناعية الجاري تنفيذها

كمل مسيرتك.. أهالي بورسعيد وجماهير المصري يدعمون الرئيس السيسي

محافظ بورسعيد: تواصل إجراء المقابلات للدفعة الثانية من المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات الثالث

محافظ بورسعيد: البدء فى حفر وصب القواعد لتركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالديوان بحلول المولد النبوى الشريف

اللواء عادل الغضبان يوضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية المفاجئة

محافظ بورسعيد يبحث مع "تيدا الصين" خطوات إنشاء مجمع صناعي متكامل

الأكثر قراءة

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

موعد إجازه ٦ أكتوبر 2023 والعطلات الأسبوعية خلال الشهر

موعد ومكان عزاء نجل الفنان الراحل سامى العدل.. تفاصيل

الرئيس السيسى للمصريين: عندكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة