محافظ بورسعيد يتفقد منطقة "فاطمة الزهراء" بالضواحي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، والتي يجرى تطويرها بالكامل، وذلك في إطار جولاته الأسبوعية الميدانية لمتابعة التطوير بالمشروعات السكنية ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في التطوير الشامل للمرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء، على غرار المرحلتين الاولى والثانية، مشيرا الى أن التطوير يأتي استكمالا لما شهدته منطقة فاطمة الزهراء من رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في أعمال تطوير المرحلة الثالثة على الفور، وذلك بعد ان تم افتتاح المرحلة الثانية والتي شملت 30 عمارة سكنية، خلال الاسبوع الماضي، مركدا على مواصلة الجولات الأسبوعية لمتابعة سير العمل اولا بأول، مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من اعمال التطوير في أقرب وقت، ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين مؤسسة مشكاة نور والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن المشروع، لسرعة تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة واالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

واستمع المحافظ لآ راء المواطنين حول التطوير الجاري بالمحافظة، حيث وجه المواطنون الشكر للمحافظ على جهود التطوير في فاطمة الزهراء وجولاته المكوكية للمتابعة اولا بأول. وكذلك موسسة مشكاة نور علي جهودها الكبيرة للارتقاء بالمنطقة.

كما شدد المحافظ على رئيس حي الضواحي بسرعة ازالة الاشغالات والأكشاك المخالفة في الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء، ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة ، و ياتي ذلك ضمن الخطة الشاملة للتطوير والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير.

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