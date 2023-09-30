السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الواحات الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

سيارة الواحات الصحراوي المستشفى شرطة النجدة طريق الواحات

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