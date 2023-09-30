مصرع شخص وإصابة 14 في حادث تصادم بالفيوم

لقى مواطن مصرعه وأصيب 14 آخرين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل كوبري الواسطى بطريق الفيوم بني سويف.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم بني سويف أسفل كوبري الواسطى ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة اصطدمت بقوة في الرصيف، وهو ما تسبب في انقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع مواطن، وإصابة 14 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.