السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 14 في حادث تصادم بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى مواطن مصرعه وأصيب 14 آخرين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل كوبري الواسطى بطريق الفيوم بني سويف.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم بني سويف أسفل كوبري الواسطى ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة اصطدمت بقوة في الرصيف، وهو ما تسبب في انقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع مواطن، وإصابة 14 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مواطن سيارة ميكروباص طريق الفيوم بني سويف مستشفى الفيوم العام شرطة النجدة بمحافظة الفيوم

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