الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

اسعاف
اسعاف

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارتين بالقرب من مركز سمالوط على الطريق الصحراوى شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي بمركز سمالوط شمال المنيا.

وأفادت التحريات الأولية مصرع شخصين واصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم، وتبين أن سبب وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المنيا مصرع وإصابة 9 أشخاص تصادم سيارتين الطريق الصحراوي بسمالوط مستشفي سمالوط النموذجي

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