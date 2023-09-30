السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توافد المواطنين على الشهر العقارى بالزاوية الحمراء لدعم الرئيس السيسى

الشهر العقارى
الشهر العقارى

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، توافدا مكثفا للمواطنين لليوم السادس على التوالي؛ لعمل توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة جديدة خلال الانتخابات رئاسية مقبلة.

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توافد ألاف المعلمين لمقر مؤتمر تأييد الرئيس السيسى بنقابتهم

وعبَّر المواطنون في منطقة الزاوية الحمراء عن بالغ شكرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لما قدَّمه من إنجازات متتالية في مختلف المجالات في كل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال خطة شاملة، وأيضًا مكافحة الإرهاب، مؤكدين حرصهم على دعمه لترشحه لفترة رئاسية جديدة، كما أكدوا أن الرئيس السيسي، أعاد لمصر هيبتها وسط العالم.

منطقة الزاوية الحمراء الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر العقاري فترة رئاسية القاهرة

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