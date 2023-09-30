توافد المواطنين على الشهر العقارى بالزاوية الحمراء لدعم الرئيس السيسى

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، توافدا مكثفا للمواطنين لليوم السادس على التوالي؛ لعمل توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة جديدة خلال الانتخابات رئاسية مقبلة.

وعبَّر المواطنون في منطقة الزاوية الحمراء عن بالغ شكرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لما قدَّمه من إنجازات متتالية في مختلف المجالات في كل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال خطة شاملة، وأيضًا مكافحة الإرهاب، مؤكدين حرصهم على دعمه لترشحه لفترة رئاسية جديدة، كما أكدوا أن الرئيس السيسي، أعاد لمصر هيبتها وسط العالم.