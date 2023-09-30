موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الانجليزي، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "توتنهام هوتسبير".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الانجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، في مواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2023-2024.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعد التغلّب على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يفوز على ليستر سيتي بنتيجة 3-1، في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

في المقابل، يرغب فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق توتنهام هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع أرسنال بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.