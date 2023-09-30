مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 محور اهتمام الملايين من عشاق رياضية كرة القدم خاصة الدورات العالمية المقامة حاليًا في كافة دول العالم وعلى رأسهم الدوري الإنجليزي والذي يتنافس فيه أفضل لاعبي رياضة كرة القدم من بينهم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

يتنافس العديد من لاعبي كرة القدم في مباريات الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي 2023 حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم من خلال جدول مواعيد المباريات وهى كما يلي:-

مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي برايتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة bine sport.

مباراة نادي بوربموث ضد نادي أرسنال في تمام الساعة الخامسة مساءا ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة bine sport.

مباراة نادي إيفرتون ضد نادي لوتون تاون في تمام الساعة الخامسة مساءا ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة bine sport.

مباراة نادي مانشستير يونايتد ضد نادي كريستال بلاس في تمام الساعة الخامسة مساءا ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة bine sport.

مباراة نادي نيوكاسل ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساءا ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة bine sport.

مباراة نادي وست هام ضد نادي شيلفيد في تمام الساعة الخامسة مساءا ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة bine sport.

مباراة نادي وولفرهامبتون ضد نادي مانشيسار سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءا ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة bine sport.

مباراة نادي توتنهام ضد نادي ليفوبول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة bine sport.

تردد مجموعة قنوات bine sport

يمكن من خلال الإحداثيات التالية ضبط إشارة بث مجموعة قنوات bien sport متابعة مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم السبت 30 - 9 - 2023 وهى كما يلي:-

تردد قناة بين سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بين سبورت الاخبارية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

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