حالة الطقس اليوم السبت 30-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حاليا عبر المنصات الإلكترونية خلال الأيام الأولى من شهور فصل الخريف عقب انتهاء فصل الصيف الأسبوع الماضي وشعور المواطنين بتحسن ملحوظ في الحالة الجوية.



حالة الطقس اليوم السبت 30-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

تكشف الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 30-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المقبل والذي يشهد عودة الطلاب إلى المدارس في كافة محافظات الجمهورية بقيمة من 3 إلى 4 درجات مئوية مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن هناك طقس لطيف على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء فيما يسود طقس معتدل عل محافظات شمال الصعيد مع بداية فصل الخريف خلال ساعات الليل والنهار وذلك عقب انتهاء فصل الصيف وتراجع درجات الحرارة.

أوضحت الأرصاد وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة صباحا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء مع وجود فرص لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% عل جنوب البلاد وسلسلة جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.