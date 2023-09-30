عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 30-9-2023 والقنوات الناقلة

يقدم "الدستور" للقراء مواعيد مباريات اليوم السبت 30-9-2023 والقنوات الناقلة والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، حيث يرغب قطاع عريض من مشجعى رياضة كرة القدم في مشاهدة مباريات منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى.

مواعيد مباريات اليوم السبت 30-9-2023 والقنوات الناقلة

يعرض التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-9-2023، والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، حيث يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات بين سبورت القطرية للاستمتاع بالمباريات وفقًا للجدول التالي:

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي خيتافي ضد نادي فياريال في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

موعد مباراة نادي رايو فاليكانو ضد نادي ماريوركا في تمام الساعة الخامسة والربع عصرًا.

موعد مباراة نادي جيرونا ضد نادي ريال مدريد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

موعد مباراة نادي ريال سوسيداد ضد نادي أتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءا.



مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي برايتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي آرسنال في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

موعد مباراة نادي إيفرتون ضد نادي لوتون تاون في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي نيوكاسل ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي وست هام ضد نادي شيفيلد في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي وولفرهامبتون ضد نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي توتنهام ضد نادي ليفربول في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة نادي ليتشي ضد نادي نابولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

موعد مباراة نادي ميلان ضد نادي لاتسيو في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة نادي ساليرنيتانا ضد نادي إنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءا.



مباريات الدوري الفرنسي

موعد مباراة نادي كليرمون فوت ضد نادي باريس جيرمان في تمام الساعة السادسة مساء.

موعد مباراة نادي موناكو ضد نادي مارسيليا في تمام الساعة العاشرة مساءا.



مباريات الدوري الألماني



موعد مباراة نادي فولفسبورغ ضد نادي فرانكفورت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

موعد مباراة نادي ماينز ضد نادي بايرليفركوزن في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

موعد مباراة نادي كولن ضد نادي شتوتجارت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

موعد مباراة نادي بوخوم ضد نادي بوروسيا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

موعد مباراة نادي لايبزج ضد نادي بايرن ميونيخ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.