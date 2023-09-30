جناح مصر فى معرض عمان الدولى للكتاب 2023.. زحام وشراء منقطع النظير

على مدار قرابة 10 أيام، استمرت فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2023 بالعاصمة الأردنية وبمشاركة أكثر من 400 دار نشر عربية ودولية من بينها قرابة 10 دار مصرية من مختلف القطاعات العامة والخاصة، من أبرزها هيئة الكتاب المصرية ودار المعارف والشروق ودار "عصير الكتب".

وفي مناطق مختلفة، كان الجناح المصري بمعرض عمان الدولي للكتاب محل أنظار الزائرين، حيث انتشرت دار النشر والتوزيع المصرية، بروايات وكتب ومجالات ولكتاب مصريين وعرب لتستمر القاهرة دائما منبرا ثقافيا للجميع ولمختلف المثقفين والشعراء والكتاب العرب.

وخلال جولة مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان للجناح المصري، كان هناك إقبالا كبيرا من الجمهور الأردني والعربي ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي تختتم فعالياته اليوم السبت، برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيما كان الزحام على دور النشر المصرية هو الظاهرة الأبرز، وخاصة في جناح دار عصير الكتب التي نظمت أكثر حفلات التوقيع رواجا في المعرض.

أسامة سعيد ممثل الهيئة العامة للكتاب، قال إن الجانب الأردني سهل كل الإجراءات وسخر الإمكانات لإنجاح المشاركة المصرية في معرض عمان الدولي للكتاب 2023.. مشيدا بحسن التنظيم من قبل المسئولين الأردنيين في وزارة الثقافة واتحاد الناشرين.

وأضاف أن الدورة الحالية لمعرض عمان الدولي للكتاب متميزة وبها عدد كبير من المشاركين العرب والأجانب، موضحا أن نسبة الإقبال جيدة وهناك تفاعل كبير بين الجمهور الأردني والعربي والمنتج الثقافي المصري.

الناشر محمد شوقي مدير ومؤسس دار عصير الكتب قال إن هناك نشاطا كبيرا لدار النشر المصرية في مختلف القطاعات، مؤكدا أن مصر أصبحت حاليا تكتب وتطبع وتنشر لكل الجنسيات العربية، وتشارك في المعارض العربية والدولية الشهيرة.

وأشار إلى أن الزحام الشديد على إصدارات مصرية لكتاب مصريين وعرب كانت الملمح الأبرز في مشاركة دار عصير الكتب هذا العام، موضحا أن تجربة عصير الكتب الشابة لم تكن لتزدهر لولا تشجيع الدولة للنشر والحركة الثقافية.

ونوه بأن دور النشر المصرية الكبيرة أثرت في حركة النشر العربية مثل دار الشروق ونهضة مصر والمصرية اللبنانية ودار المعارف، موضحا أن تراكم نجاحات هذه الدور مهد لوجود العديد من دور النشر الشابة مثل عصير الكتب.

أحمد فاروق مدير مبيعات عصير الكتب لفت النظر إلى رواج كتب تطوير الذات والصحة النفسية هي الأكثر مبيعا، بالإضافة إلى روايات الفانتازيا والروايات الرومانسية، مؤكدا أن عمرو عبدالحميد وحنان لاشين وأحمد خالد مصطفى من الكتاب المصريين الذين حققوا نجاحا كبيرا في مبيعاتهم بمعرض عمان الدولي للكتاب 2023.

وأوضح أن الكاتب العرب والمصريين كانوا نجوم حفلات التوقيع هذا العام ضمن الجناح المصري، مشيرا إلى حفل توقيع الكاتب اللبناني خالد غطاس شهد إقبالا شديدا من القراء، كما نفدت الطبعة الأولى من رواية الكاتب الأردني أسامة الشجراوي، وظهرت الكاتبة كفاح أبو هنود ضمن الأكثر مبيعا في عصير الكتب.

إصدارات الأطفال المصرية لم تغب عن المشهد حيث لفتت دار النشر "أرجوحة" المصرية النظر بقوة في مشاركتها الأولى بالمعرض، وعرضت الدار أول كتاب عربي للأطفال من تأليف محمد فتحي ورسوم الفنان مختار زين، وبمراجعة تربوية ونفسية للدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين.

كما ظهرت دار المعارف بطبعات جديدة من الأعمال الكاملة لسلسلة "المغامرون الخمسة" الشهيرة، والتي كتبها الراحل محمود سالم، وتعد من أشهر روايات الألغاز في الوطن العربي.

وما يبين مدى التعاون والتنسيق المصري الأردني على مستوى الثقافة من خلال الكتاب والمفكرين، كشفت الكاتبة الأردنية ريم عقاري صاحبة كتاب "يوميات تحفيزية" لـ "أ ش أ"، أن مولودها الجديد تم طبعه في القاهرة عاصمة الثقافة العربية.

وأشارت إلى أنها وضعت فكرتها الجديدة عن أسلوب التحفيز والطاقة الإنسانية أمام الجمهور الأردني والعربي ليكون لديه طريق للتحفيز في ظل التحديات والضغوط الحياتية؛ ليصبح إنسانا منتجا ومتحديا للأوضاع الصعبة التي يعيشها ويمر بها مجتمعاتنا العربية في التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت عقاري إلى أنها تريد مساعدة القارئ على التغلب ومواجهة تلك التحديات، مؤكدة أن الكاتب ناقل للمشكلات الاجتماعية ومن هذا الباب تدخل عالم الكتاب والمثقفين لتضع العلاج أمام القارئ.

ونوهت بأن تجربتها لن تكون الأولى والأخيرة أمام القارئ العربي، مؤكدة أن الشارع العربي يحتاج لمثل هذه المنتجات الثقافية ويجب أن تغزوه وهو ما ستعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وافتتحت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، في 21 سبتمبر الجاري، معرض عمان الدولي للكتاب 2023، الذي يقام تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، مندوبة عن الملك عبدالله الثاني، بحضور السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني وتستمر فعالياته حتى 30 من الشهر ذاته.

واحتفى المعرض الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى في قاعة معرض عمان للسيارات طريق المطار بدولة قطر، ضيف شرف المعرض لهذا العام، من خلال جناح خاص يضم عددا من المؤسسات الثقافية، وبرنامج ثقافي مميز بمشاركة عدد من الأدباء والروائيين والباحثين القطريين.

وشمل البرنامج الثقافي للمعرض ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وقصصية ونشاطات ترفيهية وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، ضمن مساحة خاصة بهم.

وشارك في المعرض 400 دار نشر محلية وعربية ودولية من بينها مصر، سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة، ويقام تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، ووجدان الهاشميين، وتأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.