السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هند أبو الشعر.. الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2023

الدكتورة أبو الشعر
الدكتورة أبو الشعر

أعلن جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب في بيان رسمي اليوم السبت، عن اختيار المؤرخة، والأكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر لأن تكون  الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2023 الذي يقيمه اتحاد الناشرين في 21 سبتمبر القادم، ولمدة 10 أيام في قاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار.

تفاصيل مشاركة "الناشرين المصريين" بمعرض الأردن للكتاب

من هي هند أبو الشعر؟

الدكتورة أبو الشعر، أكاديمية ومؤرخة أردنية، تكتب القصة القصيرة، والنصوص، والمقالات الصحفية ، والدراسات التاريخية، وأستاذة جامعية، شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات التاريخية والأدبية داخل وخارج الأردن، وأشرفت على العديد من الرسائل الجامعية، صدر لها حتى الآن 86 كتابا منشورا بين القصص والدراسات التاريخية والكتب الوثائقية، ولها موسوعة منشورة في (تاريخ الأردن في عهد الإمارة ) في أربع مجلدات صادر عن جامعة فيلادلفيا، بواقع أكثر من 2000 صفحة، و تعمل الآن على مشروع كبير لدراسة (ريف الأردن في القرن التاسع عشر ) وهو قيد التأليف.

txt

"غرفة عمان" تكشف عن مقترحات وإجراءات لتعزيز تجارة الأردن مع مصر

معرض كتاب عمان الدولي

ويقام معرض عمان الدولي للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى، وتستمر فعاليات دورته (22) حتى 30 سبتمبر القادم، وتحل دولة قطر الشقيقة ضيف الشرف لهذه الدورة من خلال برنامج ثقافي متنوع يعكس تميز المشهد الثقافي القطري، والنجاح الذي حققه الأشقاء في مختلف المجالات ولا سيما الثقافية منها، وينسجم مع البرنامج الثقافي للمعرض.

جبر أبو فارس

بمشاركة 40 ناشرًا.. هيئة الكتاب تستعد للدورة الأولى من معرض السويس

وقال أبو فارس في بيانه، إن اختيار أبو الشعر من قبل اللجنة الثقافية للمعرض، جاء تقديرًا لجهودها الأكاديمية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإسهاماتها في مجال تاريخ الأردن الحديث والمعاصر، وتأثيرها المعرفي والأكاديمي في الأردن والعالم العربي، وتحديدا في الدراسات التاريخية.

هند أبو الشعر
جبر أبو فارس هند أبو الشعر معرض عمان الدولى للكتاب الشعر عمان وزارة الثقافة الأردن

مواد متعلقة

تفاصيل مشاركة "الناشرين المصريين" بمعرض الأردن للكتاب

الأكثر قراءة

أسعار طبق البيض اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة السلع

العطلات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023 والإجازات المتبقية خلال العام

"بتشتغل مدربة سباحة".. هاني يقيم دعوى نشوز اعتراضا على عمل زوجته

السنوسى الحليق لـ"الدستور": عملية الجيش الليبى بالجنوب تحبط مخطط احتلال ليبيا

"التقسيط مرفوض".. آخر تطورات مفاوضات الأهلى لضم موليكا أو سوزا فى الصيف

وزير المالية: الترويج للفرص الاستثمارية لجذب التدفقات الأجنبية إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة