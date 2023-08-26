هند أبو الشعر.. الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2023

أعلن جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب في بيان رسمي اليوم السبت، عن اختيار المؤرخة، والأكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر لأن تكون الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2023 الذي يقيمه اتحاد الناشرين في 21 سبتمبر القادم، ولمدة 10 أيام في قاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار.

من هي هند أبو الشعر؟

الدكتورة أبو الشعر، أكاديمية ومؤرخة أردنية، تكتب القصة القصيرة، والنصوص، والمقالات الصحفية ، والدراسات التاريخية، وأستاذة جامعية، شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات التاريخية والأدبية داخل وخارج الأردن، وأشرفت على العديد من الرسائل الجامعية، صدر لها حتى الآن 86 كتابا منشورا بين القصص والدراسات التاريخية والكتب الوثائقية، ولها موسوعة منشورة في (تاريخ الأردن في عهد الإمارة ) في أربع مجلدات صادر عن جامعة فيلادلفيا، بواقع أكثر من 2000 صفحة، و تعمل الآن على مشروع كبير لدراسة (ريف الأردن في القرن التاسع عشر ) وهو قيد التأليف.

معرض كتاب عمان الدولي

ويقام معرض عمان الدولي للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى، وتستمر فعاليات دورته (22) حتى 30 سبتمبر القادم، وتحل دولة قطر الشقيقة ضيف الشرف لهذه الدورة من خلال برنامج ثقافي متنوع يعكس تميز المشهد الثقافي القطري، والنجاح الذي حققه الأشقاء في مختلف المجالات ولا سيما الثقافية منها، وينسجم مع البرنامج الثقافي للمعرض.

جبر أبو فارس

وقال أبو فارس في بيانه، إن اختيار أبو الشعر من قبل اللجنة الثقافية للمعرض، جاء تقديرًا لجهودها الأكاديمية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإسهاماتها في مجال تاريخ الأردن الحديث والمعاصر، وتأثيرها المعرفي والأكاديمي في الأردن والعالم العربي، وتحديدا في الدراسات التاريخية.