"إكسترا نيوز" ترصد أبرز جهود الدولة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، من قبل الدولة ، وذلك ضمن استراتيجيتها للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات
أبرز خطوات دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر
- إنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
- منح حافز استثماري نقدي وضريبي لا يقل عن 33%.
- الحصول على الموافقة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار.
- السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
- إعداد حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى في توقيع العقود.
- التخطيط لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في 2025.