السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد أبرز جهود الدولة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، من قبل الدولة ، وذلك ضمن استراتيجيتها للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات  

 أبرز خطوات دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر

  • إنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
  • منح حافز استثماري نقدي وضريبي لا يقل عن 33%.
  • الحصول على الموافقة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار.
  • السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
  • إعداد حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى في توقيع العقود.
  • التخطيط لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في 2025.
الهيدروجين الاخضر مشروعات مشروعات الهيدروجين الأخضر دعم الهيدروجين اكسترا نيوز

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