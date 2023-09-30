"إكسترا نيوز" ترصد أبرز جهود الدولة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، من قبل الدولة ، وذلك ضمن استراتيجيتها للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات

أبرز خطوات دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر