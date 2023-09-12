الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق مؤتمر هيدروجين مصر الدولى فى القاهرة غدًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يعقد غدًا مؤتمر هيدروجين مصر الدولي الأول من نوعه، في نسخته الأولي للعام 2023 في القاهرة، والذي تنظمه مؤسسة هيدروجين مصر الوطنية،  إذ يعد –المؤتمر- أكبر حدث لصناعة الهيدروجين في مصر والمنطقة، بما يجمعه من الرواد الدوليين في إنتاج وصناعة الهيدروجين الأخضر، وسلاسل التوريد والتصدير، والذي يقام على أرض مصر في الفترة من 13 إلي 14 سبتمبر الجاري.

يضم المؤتمر الأول لصناعة الهيدروجين في مصر أكبر عدد من المحلليين والخبراء ورواد سلاسل الإنتاج والتوريد الدوليين، وكبار العارضيين من المستثمرين الدوليين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ يجتمعون على مدار يومين لمناقشة الفرص الواعدة لإنتاج وصناعة الهيدروجين وتصديره في مصر.

وتتمتع مصر بقدرات عالية من الطاقات المتجددة، وهو ما دفع المجلس الأعلى للطاقة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في تلبية الطلب الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة لزيادة الاستثمارات في تنويع مصادر الطاقة.

مصر ستنتج 4300 ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

وقد أعلنت مصر في يناير 2015 أنها ستنتج نحو 4300 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في غضون ثلاث سنوات، وتم بناء محطات توليد تنتج مجموعه 3,7 جيجاوات من الطاقة المتجددة، منها 2,8 جيجاوات من الطاقة المائية، ونحو 0,9 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كذلك، وضعت الحكومة المصرية أهدافًا للطاقة المتجددة تمثلت في الوصول بها إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة بحلول عام 2035.

كما وقعت الحكومة المصرية نحو  19 مذكرة تفاهم لاستثمارات خضراء تم توقيعهم على هامش استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27  المقام في  نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وأغلبهم في نطاق التنفيذ في الوقت الراهن.

ويؤكد استضافة مصر هذا الحدث الأكبر والأول من نوعه- في صناعة الهيدروجين الأخضر، وتحديدًا هذه الصناعة الحديثة في مصر- قدرة مصر كدولة عربية إفريقية في جذب الاستثمارات الخضراء، مما يعزز مساعي الحكومة المصرية نحو استحقاق هدفها الأضخم في أن تكون القاهرة مركزًا إقليميًا للطاقة في العالم.

 

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