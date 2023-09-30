السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. واشنطن تحذر من تصعيد عسكرى صربى على حدود كوسوفو

قوات صربىا
قوات صربىا

دعا البيت الأبيض صربيا، إلى سحب وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "نحضّ صربيا على سحب هذه القوات من الحدود"، مشيرًا الى أن حشد القوات، بما يشمل نشرًا غير مسبوق لبطاريات المدفعية، هو "تطور مزعزع للاستقرار للغاية".

وكانت كوسوفو قد طالبت أول أمس الخميس بفرض عقوبات دولية على صربيا، مؤكدة أن بلجراد كانت وراء المجموعة المسلحة التي يشتبه في أنها قتلت شرطيا كوسوفيا، الأحد.

فيما قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أمام البرلمان "يجب معاقبة صربيا على ذلك".

وأضاف أنه في حال لم تفرض عقوبات عليها "ستعيد الكرة"؛ لأن "الترسانة العسكرية للمحترفين الصرب الذين هاجموا في بانيسكا كانت مؤلفة من أسلحة أتت من صربيا"، في إشارة إلى الترسانة الكبيرة التي تقول سلطات كوسوفو إنها ضبطتها في هذه البلدة الواقعة في شمال كوسوفو خلال عملية ضد هذه المجموعة، بعد قتل شرطي من ألبان كوسوفو في كمين.

وجاء في قائمة نشرها كورتي، أن الترسانة كانت تضم آلية مصفحة وقنابل يدوية وبنادق كلاشينكوف وقاذفات صاروخية بقيمة ملايين عدة من اليوروهات.

وقتل الشرطي، الأحد الماضي، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع صربيا خلال دورية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بين شرطة كوسوفو والمجموعة المسلحة المدججة بالسلاح والمؤلفة من عشرات الرجال الذين تحصنوا في دير.

وقتل ثلاثة منهم وأوقف ثلاثة آخرون، فيما مصير البقية لا يزال مجهولًا، وتؤكد كوسوفو أن كثرًا منهم موجودون في صربيا ويعالجون في أحد مستشفيات جنوب البلاد.

وأججت أعمال العنف هذه التوترات بين كوسوفو وصربيا، التي لم تعترف يومًا باستقلال هذا الإقليم الصربي السابق في العام 2008.

البيت الأبيض صربيا كوسوفو جون كيربى العنف

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تفشى الجرائم.. السويد تستعين بالجيش لمواجهة العصابات

ردًا على المشككين بـ"الوطنية للانتخابات".. الباز: "حجة البليد مسح التختة"

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

التعليم: الصفحات المتداولة عن سميحة أيوب مغلوطة ولا علاقة لها بكتاب الوزارة

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى المصرى

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة