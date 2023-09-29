فيليب السادس يدعو أحزاب إسبانيا لإجراء مشاورات جديدة لتشكيل حكومة

دعا ملك إسبانيا، الأحزاب السياسية إلى إجراء مشاورات جديدة بعد فشل محاولة زعيم المعارضة المحافظ ألبرتو نونيز فيجو في تشكيل حكومة.

ودعا الملك فيليب السادس، ممثلي الأحزاب إلى إجراء مشاورات جديدة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حسبما أفاد بيان صادر عن العائلة المالكة.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يعهد إلى رئيس الوزراء المؤقت الاشتراكي بيدرو سانشيز، بتشكيل حكومة.

وكان فيجو بحاجة إلى أربعة أصوات أخرى على الأقل في الجولة الثانية من التصويت في البرلمان التي أجريت في وقت سابق اليوم الجمعة.

ولكن النواب رفضوا دعم خططه لتشكيل ائتلاف مع الحزب الشعبوي اليميني المتطرف "فوكس".

فشل زعيم المعارضة

وفشل زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونيز فيجو، اليوم الجمعة، في محاولته الثانية والأخيرة لتشكيل حكومة بعد انتخابات عامة غير حاسمة، وسلم زمام المبادرة إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، لم يحصل فيجو، رئيس حزب الشعب المحافظ، على الأغلبية البرلمانية اللازمة ليصبح رئيسًا لوزراء إسبانيا.

ويجتمع ملك إسبانيا فيليبي السادس مع الزعماء السياسيين مرة أخرى الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يدعو سانشيز لمحاولة تشكيل حكومة.

وسيكون أمام رئيس الوزراء المؤقت حتى نهاية نوفمبر للحصول على ما يكفي من الأصوات لتشكيل ائتلاف، وإذا فشل في ذلك فسوف تجري إسبانيا انتخابات متكررة في يناير.

من أجل الوصول إلى الأغلبية في الكونجرس المؤلف من 350 مقعدا، يحتاج سانشيز إلى دعم الانفصاليين الكاتالونيين المتشددين الذين يطالبون بعفو مثير للجدل في المقابل، فضلا عن استفتاء على الانفصال عن إسبانيا.

وفي حين أن سانشيز لم يستبعد العفو عن القادة والناشطين الكاتالونيين بسبب سعيهم غير القانوني من أجل الاستقلال قبل ستة أعوام، فقد رفض السماح بإجراء تصويت آخر على الانفصال.

ولكن في البرلمان الكاتالوني يوم الخميس، أصدر حزب "معًا من أجل كاتالونيا" وحزب انفصالي آخر، حزب يسار الجمهورية الكاتالونية، قرارًا يعلن أنهما لن يدعما أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الإسباني ما لم يلتزما بتهيئة الظروف لإجراء استفتاء.

وأثارت هذه الخطوة توبيخا شديدا من الحزب الاشتراكي وفرعه الكتالوني، الذي قال: "بهذه الطريقة لا يمكن تحقيق أي تقدم".

وقال الاشتراكيون: "يجب أن يعمل الحوار على التغلب على الانقسام وليس تعميق التمزق والخلاف الذي ولّد الكثير من التوتر في كتالونيا وبقية إسبانيا".

كما أثار الشرط الآخر للانفصاليين، وهو العفو، انتقادات شديدة من حزب الشعب وحتى بعض الاشتراكيين.

ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستكون غير دستورية وتضر بسيادة القانون من خلال معاملة الانفصاليين الكاتالونيين بطريقة واحدة – بما في ذلك المدانين بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة وجرائم النظام العام – والجميع بطريقة مختلفة.