الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المحاولة الأخيرة.. زعيم المعارضة الإسبانية يفشل فى تشكيل الحكومة

ألبرتو نونيز فيجو
ألبرتو نونيز فيجو

فشل زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونيز فيجو، اليوم الجمعة، في محاولته الثانية والأخيرة لتشكيل حكومة بعد انتخابات عامة غير حاسمة، وسلم زمام المبادرة إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، لم يحصل فيجو، رئيس حزب الشعب المحافظ، على الأغلبية البرلمانية اللازمة ليصبح رئيسًا لوزراء إسبانيا

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الانتخابات الإسبانية: ألبرتو نونيز يطلق محاولة فاشلة لقيادة البلاد

ويجتمع ملك إسبانيا فيليبي السادس مع الزعماء السياسيين مرة أخرى الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يدعو سانشيز لمحاولة تشكيل حكومة.

وسيكون أمام رئيس الوزراء المؤقت حتى نهاية نوفمبر للحصول على ما يكفي من الأصوات لتشكيل ائتلاف، وإذا فشل في ذلك فسوف تجري إسبانيا انتخابات متكررة في يناير.

 

طريق عودة سانشيز إلى السلطة صعب

 

 من أجل الوصول إلى الأغلبية في الكونجرس المؤلف من 350 مقعدا، يحتاج سانشيز إلى دعم الانفصاليين الكاتالونيين المتشددين الذين يطالبون بعفو مثير للجدل في المقابل، فضلا عن استفتاء على الانفصال عن إسبانيا.

وفي حين أن سانشيز لم يستبعد العفو عن القادة والناشطين الكاتالونيين بسبب سعيهم غير القانوني من أجل الاستقلال قبل ستة أعوام، فقد رفض السماح بإجراء تصويت آخر على الانفصال.

ولكن في البرلمان الكاتالوني يوم الخميس، أصدر حزب "معًا من أجل كاتالونيا" وحزب انفصالي آخر، حزب يسار الجمهورية الكاتالونية، قرارًا يعلن أنهما لن يدعما أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الإسباني ما لم يلتزما بتهيئة الظروف لإجراء استفتاء.

وأثارت هذه الخطوة توبيخا شديدا من الحزب الاشتراكي وفرعه الكتالوني، الذي قال: "بهذه الطريقة لا يمكن تحقيق أي تقدم".

وقال الاشتراكيون: "يجب أن يعمل الحوار على التغلب على الانقسام وليس تعميق التمزق والخلاف الذي ولّد الكثير من التوتر في كتالونيا وبقية إسبانيا".

كما أثار الشرط الآخر للانفصاليين، وهو العفو، انتقادات شديدة من حزب الشعب وحتى بعض الاشتراكيين. 

ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستكون غير دستورية وتضر بسيادة القانون من خلال معاملة الانفصاليين الكاتالونيين بطريقة واحدة – بما في ذلك المدانين بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة وجرائم النظام العام – والجميع بطريقة مختلفة.

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اسبانيا بيدرو سانشيز زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونيز فيجو تشكيل الحكومة الإسبانية الاغلبية البرلمانية

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