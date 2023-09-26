الانتخابات الإسبانية: ألبرتو نونيز يطلق محاولة فاشلة لقيادة البلاد

بعد شهرين من فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو، وفشله في تأمين أغلبية برلمانية، يطلق زعيم حزب الشعب المحافظ في إسبانيا محاولته المحكوم عليها بالفشل بشكل شبه مؤكد ليصبح رئيس الوزراء المقبل للبلاد، وفق ما أوردته الجارديان البريطانية.

وعلى الرغم من أن حزب الشعب، بقيادة ألبرتو نونيز فيجو، احتل المركز الأول في الانتخابات المبكرة، إلا أنه فشل في الفوز بالعدد الكافي من الأصوات لتشكيل الحكومة، حيث حصل على 137 مقعدًا في الكونجرس الإسباني المؤلف من 350 مقعدًا.

وعلى الرغم من التحدي الحسابي، طلب الملك فيليبي من الحزب محاولة تشكيل حكومة خلال جلسة التنصيب هذا الأسبوع، والتي تبدأ بيوم من النقاش يوم الثلاثاء.

لن يتمكن فيجو من حصد الأصوات

وحتى مع دعم حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي فاز بـ33 مقعدًا، وصوت واحد لكل من حزبي اتحاد شعب نافاري الصغير وتحالف جزر الكناري، لم يتمكن فيجو من حشد سوى 172 صوتًا، ولكي يصبح رئيسًا للوزراء، يحتاج إلى الأغلبية المطلقة 176 صوتًا من أصل 350 في التصويت الأول، الذي سيعقد يوم الأربعاء، أو أغلبية بسيطة - عدد أصوات نعم أكثر من عدد أصوات لا - في تصويت ثانٍِ يعقد يوم الجمعة.

ومن غير المرجح أن يفوز فيجو بأي من الصوتين، مما يجعل حزب العمال الاشتراكي الإسباني، بقيادة رئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز، في وضع أفضل لتشكيل الحكومة، ولكن في حين يستطيع سانشيز الاعتماد على أصوات حزبه، ومن شركائه في تحالف سومار اليساري، ومن حفنة من الأحزاب القومية الباسكية والكاتالونية، فإنه سيحتاج إلى حشد دعم جانتس، الحزب الانفصالي الكاتالوني المتشدد بقيادة كارليس بودجمونت.

المشكلة بالنسبة لسانشيز هي أن بودجمونت - الذي فر من إسبانيا لتجنب الاعتقال بسبب دوره في الدفع الأحادي وغير القانوني من أجل الاستقلال قبل ستة أعوام - أصر على أن دعمه سيكون مشروطًا بمنح العفو له ولمئات آخرين شاركوا في الانقلاب، محاولة الانفصال.

وقد استغل حزب الشعب إمكانية إصدار عفو لحشد الدعم وتصوير زعيم حزب العمال الاشتراكي على أنه جبان، يعتمد على الانفصاليين الكاتالونيين ومصمم على البقاء في منصبه، وفي حديثه خلال الاحتجاج الكبير الذي نظمه حزبه ضد العفو في مدريد يوم الأحد، اتهم فيجو سانشيز بـ"الافتقار التام للنزاهة الأخلاقية والسياسية" وإهانة الديمقراطية الإسبانية من أجل البقاء كرئيس للوزراء.