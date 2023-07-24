الحزب الشعبى المعارض يتصدر الانتخابات الإسبانية

فاز الحزب الشعبي اليميني المعارض في الانتخابات الإسبانية المبكرة التي أجريت، الأحد، وفقا لنتائج استطلاع أعلنتها شركة "سيجما دوس".

وحسب نتائج الاستطلاع التي أذاعها التلفزيون الحكومي، فقد تصدر الحزب الشعبي الانتخابات.

ووفقا للاستطلاع يحتاج الحزب الشعبي الذي لم يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية إلى التحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة، كما كان متوقعًا قبل الانتخابات.

وحصل الحزب الشعبي حسب الاستطلاع على 145 – 150 مقعدا في البرلمان المكون من 350 مقعدا.

وفي حال صدقت توقعات الاستطلاع سيصبح رئيس الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيغو، البالغ من العمر 62 عاما، رئيسا للوزراء، ليتولى بذلك حزب يميني متطرف السلطة في البلاد لأول مرة في تاريخ الديمقراطية الإسبانية بعد الديكتاتور فرانكو.