مصدر بالكهرباء يكشف الموعد النهائي للانتهاء من تخفيف الاحمال

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطورات انتهاء خطة تخفيف الأحمال التي تتبعها الوزارة والتي من المتوقع أن تنتهي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم وفق تصريحاته.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه حتى اليوم لم يرد لوزارة الكهرباء أي طلب من وزارة البترول أو خطاب بوقف تخفيف الأحمال والإفادة بانتظام توصيل المواد البترولية لمحطات إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر فور تلقيها تأكيد من وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير احتياجات محطات إنتاج الكهرباء ووقف خطة تخفيف الأحمال سوف تخاطب شركات التوزيع لإيقاف تخفيف الأحمال وانتظام التيار ولكن حتى الآن لم تصدر الشركة القابضة أي خطاب لشركات التوزيع التسع بوقف خطة التخفيف والتي تعمل وفق الجدول الموضوع لقطع التيار وذلك ساعة يوميًا في خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.