127 جلسة حوارية و27 ورشة عمل جانبية.. تفاصيل النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي

كشفت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات "وام" عن أجندة مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، التي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتشتمل أجندة المؤتمر على حوالي 127 جلسة حوارية و27 ورشة عمل جانبية، إلى جانب 6 مختبرات لمستقبل قطاع الإعلام، ومجموعة أخرى من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي ستتناول قضايا وموضوعات مرتبطة بمستقبل القطاع على المستوى العالمي.

وتنظم مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، الكونغرس العالمي للإعلام تحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام" في مركز أدنيك، حيث يتضمن الكونغرس معرضًا ومؤتمرًا يشتمل على أكثر من 30 جلسة حوارية، يناقش فيها القادة والباحثون والإعلاميون البارزون من مختلف دول العالم موضوعات وقضايا محورية، بما فيها الصحافة البيئية، والابتكار، والتعليم الإعلامي، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور الشباب في تطوير القطاع.

ويسلط المؤتمر الذي يستمر على مدى 3 أيام بمشاركة العديد من الخبراء رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، الضوء على 6 مواضيع رئيسية تتمحور حول الاستدامة والابتكار وأحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي، ومستجدات الإعلام الرياضي، ودور الشباب والتعليم في القطاع ومستقبل الإعلام بوجه عام.

كما ستركز جلسات مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثانية على الذكاء الاصطناعي، والإعلام والتنمية، والواقع المعزز والافتراضي في نقل وتغطية الفعاليات الرياضية العالمية، وتتطرق أيضًا إلى أهمية التعاون والشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجهات الأكاديمية والشركات التكنولوجية العالمية في المجال، حيث سيوفر المؤتمر منصة مثالية تجمع الخبراء لتقديم الرؤى والخبرات والتوقعات المستقبلية للقطاع،

وسيشكل معرض الكونغرس العالمي للإعلام فرصة لعرض أحدث التقنيات، وابتكارات الشركات الناشئة، كذلك عقد الشراكات بين الجهات في القطاع.

وقال سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام:" تجمع الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام مجموعة من القادة والإعلاميين البارزين من دول العالم للتعمق في مناقشة وبحث مجموعة من القضايا والأفكار الجديدة التي يتناولها المؤتمر هذا العام، والتي تركز على توجهات القطاع في المستقبل في وقت بات فيه العالم أكثر تكاملًا من ذي قبل، وذلك إضافة إلى الدور الحيوي والمهم لمؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في توفير منصة لتعزيز أطر التعاون والشراكة بين المؤسسات والجهات الإعلامية من مختلف دول العالم".

وأضاف سعادته تساهم مبادرات وأنشطة وفعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، بما فيها المؤتمر والمعرض إلى جانب ورش العمل، والعروض الحية، ومنصات استعراض ابتكارات الشركات الناشئة إلى جانب مختبرات مستقبل قطاع الإعلام بتعزيز مكانة الحدث باعتباره أكبر من مجرد تجمع عالمي فريد من نوعه لتبادل الأفكار والرؤى والتصورات حول مستقبل القطاع.

من جهته وقال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": " نتطلع إلى تحقيق نجاح استثنائي جديد لهذه الدورة من الكونغرس العالمي للإعلام، والتي ستكون أكثر ثراء وتنوعًا من حيث المحتوى والتقنيات المعروضة، إلى جانب الحضور والمشاركة من قبل كوكبة من صناع القرار والقادة والخبراء من حول العالم ليسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لاستشراف مستقبل صناعة الإعلام دوليًا عبر رعاية الموهوبين والمبدعين في صناعة الإعلام عبر توحيد الجهود وتبادل الخبرات والأفكار المبتكرة وتسليط الضوء على التقنيات المتقدمة".

وأوضح أن مجموعة أدنيك، وضعت كامل جاهزيتها وإمكاناتها في سبيل نجاح هذا الحدث الإعلامي العالمي المتميز، وذلك من خلال توفير المرافق القادرة على استيعاب الجلسات، إلى جانب الدعم التقني والفني واللوجستي، وصولًا إلى أقصى مستويات المرونة التي تتمتع بها فرق العمل من الكفاءات لدى المجموعة.

وأشار الظاهري إلى أن النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام ستكون بمثابة بوابة استراتيجية للاطلاع على فرص تعزيز الاستدامة في القطاع الإعلامي، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وستشهد مزيدًا من التوسع والازدهار في ظل مساعي مجموعة أدنيك نحو الارتقاء بقطاع سياحة الأعمال، والداعمة لأهداف إمارة أبوظبي بأن تصبح وجهة رائدة لاجتماعات وفعاليات الأعمال بغية الوصول إلى أهدافها طويلة الأجل نحو تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي.

ويتيح الكونغرس العالمي للإعلام 2023 الفرصة لتعزيز التعاون وعقد الشراكات الإعلامية، ويشكل منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح الفرصة للمؤسسات الإعلامية حول العالم للتعرف على واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم وصياغة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزًا رئيسيًا للتنمية المستدامة في المجتمعات.

يذكر أن النسخة الأولى الكونغرس العالمي للإعلام نجحت في استقطاب أكثر من 200 رئيس تنفيذي، وما يزيد عن 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين يمثلون 6 قارات في العالم.

وشهدت انعقاد 71 جلسة فكرية ريادية بمشاركة 173 متحدثًا عالميًا بارزًا وحضور 5 آلاف و541 ممثلًا إعلاميًا، فيما استعرضت الجلسات أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية، كما سلط المشاركون الضوء على سبل تعزيز دور قطاع الإعلام في نشر مفاهيم التعايش والسلام في ربوع العالم.