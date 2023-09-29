مدحت صالح يبدأ "الأساتذة 2" بأغنية "يا أهل المحبة" بحضور جماهيرى كبير

بدأ النجم الكبير مدحت صالح قبل قليل حفله "الأساتذة 2" الذى يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسط حضور كبير من الجمهور.

حفل الأساتذة 2 لمدحت صالح

وحرص مدحت صالح في بداية حفله على تحية المايسترو الشاب عبد العظيم عويضة وهو ما لاقى قبولًا كبيرًا من الجمهور في بداية الحفل، وبدأ مدحت صالح الحفل بأغنية المطرب الراحل محمد عبد المطلب يا أهل المحبة وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ المسرح بعد نفاد كافة تذاكر الحفل خلال الفترة الماضية.

تنقل قناة الحياة، اليوم الجمعة، حفل "الأساتذة 2" الذي يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفني الأساتذة الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.