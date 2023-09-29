الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتى الجمهورية: الاحتفال بمولد النبى استحسنه العلماء وشراء الحلوى مباح شرعًا

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك عددًا من الفتاوى الموسمية ترد إلى دار الإفتاء المصرية في موسم معين، مثل السؤال عن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وما يتعلق به من أكل الحلوى وغيرها من مظاهر الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة.

مفتى الجمهورية: نحل مشكلات الأزواج فى الدار بحضور طبيب نفسى وعالم اجتماع (فيديو)

مفتي الجمهورية: التفكُّك الأسري" ظاهرة تؤرِّق المجتمع وتحتاج لمراكز بحثية لوضع الحلول

وأكد فضيلة المفتي، خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد"، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر استحسنه علماء الأمة الإسلامية، وهو شاهد على حبه وتعظيمه، وله أصل في الكتاب والسُّنة، عندما سُئِل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لماذا يصوم يوم الإثنين؟ فقال: "ذاك يوم وُلدت فيه".

وأشار فضيلة المفتي إلى أنَّ الفتوى مستقرة على أنَّ الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروع، ولو لم يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهيًّا عنه.

وحول مشروعية شراء حلوى المَولد النبوي الشريف وأكلها في هذه الأيام المباركة أكَّد فضيلة مفتي الجمهورية أن شراء الحلوى وأكلها والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مباح شرعًا، ويدخل في باب الاستحباب من باب السَّعة على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم.

وقال فضيلة المفتي: "نحن لا نريد أن نحجر على القلوب في فرحتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب ألا نلتفت لمن يغبش على الناس ويعكر فرحتهم بميلاد النبي"، مؤكدًا أن النبي وضع وثيقة المدينة المنورة لتصبح أول وثيقة في التاريخ تؤسس للمواطنة الكاملة في مجتمع متعدد الأديان والثقافات، بجانب أن خطبة الوداع تكمل المسيرة المحمدية وتحتوي على كل المبادئ الجامعة من تعاملات اقتصادية ووصية بالنساء. 

مفتى الجمهورية الفتاوى الموسمية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أكل الحلوى مظاهر الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة الفتوى مستقرة الاحتفال بميلاد النبي

مواد متعلقة

هشام عبدالعزيز: الأطفال يمثلون الصورة الرائعة التى تثير إعجاب الناس وتستحوذ على اهتمامهم

علماء الأوقاف فى البرنامج الصيفى للطفل: الأطفال هم شباب المستقبل وعليهم تبنى الآمال

أعضاء القافلة الدعوية: الرسول سيد الرحماء واتسعت آفاق رحمته جميع أمته والمخلوقات

جامعة الأزهر تتصدر الجامعات المصرية الحكومية فى الإصدار الجديد لتصنيف "التايمز"

مفتى الجمهورية: نحل مشكلات الأزواج فى الدار بحضور طبيب نفسى وعالم اجتماع (فيديو)

مرصد الأزهر يحذّر من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المضطربة فى الدول الإفريقية

وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهال خلال عهد السيسى

لماذا تسمى زوجة رسول الله بـ"أم المؤمنين"؟

الأكثر قراءة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

ردًا على المشككين بـ"الوطنية للانتخابات".. الباز: "حجة البليد مسح التختة"

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين بالدولة

مصدر بالكهرباء يكشف الموعد النهائي للانتهاء من تخفيف الاحمال

تحذير من "الأرصاد".. ماذا يحدث فى الأيام المقبلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة